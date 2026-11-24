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यात्रियों के साथ आसपास की कॉलोनियों के लोगों को भी होगा लाभशनि पाथौलीनई दिल्ली। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन आने वाले समय में केवल यातायात का केंद्र नहीं, बल्कि आधुनिक व्यावसायिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र बनेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने स्टेशन परिसर को व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की है। इसके तहत यहां खरीदारी, खानपान, कार्यालय और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे नमो भारत के यात्रियों के साथ आसपास की आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा।परियोजना के तहत पार्किंग स्तर पर 6,242 वर्ग मीटर और पीडी (प्रॉपर्टी डेवलपमेंट) स्तर पर 7,957 वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। वहीं, परियोजना का आधार निर्मित क्षेत्र (बिल्ट अप एरिया) 47,742 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। चयनित कंपनी को परिसर का विकास मौजूदा स्थिति यानी जैसा है और जहां है, के आधार पर करना होगा। इसके बाद उपलब्ध जगह और व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार विभिन्न सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।तीन साल निर्माण के लिएएनसीआरटीसी ने इस परियोजना के लिए खुली प्रतिस्पर्धी निविदा जारी की है। इसकी कुल लीज अवधि 45 साल निर्धारित की गई है, जिसमें निर्माण के लिए तीन साल भी शामिल हैं। चयनित कंपनी को इस अवधि में परिसर का विकास करने के साथ व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की व्यवस्था भी करनी होगी। लंबी लीज अवधि के जरिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना है।मेट्रो, रेलवे और बस अड्डे से जुड़ा है पूरा इलाकाआनंद विहार पहले से ही दिल्ली के प्रमुख परिवहन केंद्रों में शामिल है। यहां दिल्ली मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार रेलवे टर्मिनल और अंतरराज्यीय बस अड्डा मौजूद हैं। इसके अलावा नमो भारत कॉरिडोर के जरिए यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य शहरों से जुड़ा है। ऐसे में रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। व्यावसायिक सुविधाएं विकसित होने से यात्रियों को परिवहन के साधन बदलने के दौरान खरीदारी और खानपान के विकल्प भी मिल सकेंगे।स्थानीय लोगों को भी मिलेगा फायदापरियोजना का फायदा आनंद विहार के अलावा विवेक विहार, सूर्य नगर, रामप्रस्थ और आसपास की अन्य कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी मिलने की उम्मीद है। उन्हें खरीदारी, भोजन और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए दूर के बाजारों का रुख नहीं करना पड़ेगा। साथ ही परिसर के निर्माण और संचालन से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।गैर-किराया राजस्व बढ़ाने पर जोरएनसीआरटीसी स्टेशनों पर उपलब्ध जगह का व्यावसायिक इस्तेमाल कर टिकटों से होने वाली आय के अतिरिक्त राजस्व जुटाने की दिशा में काम कर रहा है। दुकानों, व्यावसायिक परिसरों, विज्ञापन, स्टेशन के नामकरण और दूरसंचार जैसी गतिविधियों से गैर-किराया राजस्व बढ़ाने की योजना है।प्रतिदिन यात्रा करते हैं करीब 1.10 लाख यात्रीएनसीआरटीसी के अनुसार, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर प्रतिदिन औसतन करीब 1.10 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। 10 नवंबर तक इस कॉरिडोर पर पांच करोड़ से अधिक यात्री यात्राएं दर्ज की जा चुकी थीं। यात्रियों की इस बड़ी संख्या को देखते हुए आनंद विहार में विकसित होने वाला व्यावसायिक केंद्र परिवहन और दैनिक जरूरतों से जुड़ी सुविधाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराने की दिशा में अहम पहल होगा।