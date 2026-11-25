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-अस्पताल को दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, बिहार और नेपाल से भी आते हैं मरीजअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच फेफड़ों के कैंसर के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पिछले करीब साढ़े छह साल में फेफड़ों के कैंसर के 1613 मरीज सामने आए हैं। इनमें से 354 मरीजों की मौत हो चुकी है।अस्पताल की ओर से आरटीआई के जवाब में दी गई जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2020 से जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में 351 महिलाएं भी इस बीमारी से पीड़ित पाई गईं। वहीं, वर्ष 2021 में दो बच्चों में भी फेफड़ों के कैंसर की पुष्टि हुई थी। हालांकि, अस्पताल ने मृतकों का महिला और पुरुष के आधार पर अलग-अलग ब्योरा नहीं दिया है।अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर के अनुसार, यहां केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और नेपाल से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में इन आंकड़ों में विभिन्न राज्यों के मरीज शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि धूम्रपान और तंबाकू के धुएं के संपर्क में रहना फेफड़ों के कैंसर के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा आनुवंशिक बदलाव और लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से भी इसका खतरा बढ़ सकता है। कई ऐसी महिलाएं भी इस बीमारी की चपेट में आई हैं, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया।देर से पहचान होने पर इलाज चुनौतीपूर्णविशेषज्ञों के मुताबिक, शुरुआती चरण में फेफड़ों के कैंसर के स्पष्ट लक्षण सामने नहीं आते। लगातार खांसी, खांसी में खून आना, सांस फूलना, सीने में दर्द, आवाज में बदलाव और बिना वजह वजन घटना इसके प्रमुख चेतावनी संकेत हैं। कई मरीजों में बीमारी का पता अंतिम चरण में चलता है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। डॉक्टरों के अनुसार, सामान्य एक्स-रे से हर मामले में कैंसर की पहचान संभव नहीं है। संदेह होने पर सीटी स्कैन जैसी जांच जरूरी हो सकती है।