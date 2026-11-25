Delhi NCR News: इंजीनियर राशिद की याचिका पर जवाब के लिए ईडी को हाईकोर्ट ने दिया समय
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 05:45 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की उस याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए हवाला चैनलों के जरिए पाकिस्तान से कथित फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की। इससे पहले, अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्हें मामले के विशेष लोक अभियोजक से परामर्श के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए। हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को राशिद की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए उससे अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
इंजीनियर राशिद ने 9 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। 24 अक्टूबर को विशेष अदालत ने राशिद, जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक और पांच अन्य के खिलाफ धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे और उन्हें मुकदमे में खड़ा किया था।
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की उस याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए हवाला चैनलों के जरिए पाकिस्तान से कथित फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की। इससे पहले, अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्हें मामले के विशेष लोक अभियोजक से परामर्श के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए। हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को राशिद की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए उससे अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
इंजीनियर राशिद ने 9 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। 24 अक्टूबर को विशेष अदालत ने राशिद, जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक और पांच अन्य के खिलाफ धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे और उन्हें मुकदमे में खड़ा किया था।
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