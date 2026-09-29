सपा सांसद बर्क बोले: कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, मिलकर लड़ेंगे चुनाव, अखिलेश और राहुल पर जताया भरोसा
सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा मजबूत प्रत्याशियों की मांग कर सकती है।
विस्तार
आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सपा-कांग्रेस गठबंधन पर सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी सीटें मांगेगी, यह उनका फैसला है। बर्क ने स्पष्ट किया कि 50, 100, 150 या 200 सीटें मांगना एक बात है। लेकिन अंतिम समझौता ही मायने रखता है। उन्होंने इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं देखी। सपा नेतृत्व इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएगा। बर्क ने उम्मीद जताई कि कोई दरार नहीं होगी। एक समझौता हो जाएगा और दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा को हराने और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस मामले को सुलझाने के लिए एक साथ आएंगे। ईश्वर ने चाहा तो वे संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे।
30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक
नई दिल्ली में 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में यूपी चुनाव को लेकर भी बातचीत होने के पूरे आसार हैं। सपा सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी इस बैठक में अपने रुख को पूरी तरह से सामने रखने की तैयारी में है। सपा नेतृत्व का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर चर्चा तभी आगे बढ़ेगी जब कांग्रेस दावेदारी वाली सीटों के साथ अपने मजबूत और संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने रखेगी।
सपा के शीर्ष रणनीतिकारों का कहना है कि सिर्फ कागजों या बयानबाजी में सीटों की मांग करना गठबंधन के हित में नहीं है। 30 सितंबर की बैठक में यह बात मजबूती से उठाई जाएगी कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य हर हाल में चुनाव जीतना है। ऐसे में जिस सीट पर कांग्रेस अपना दावा ठोकेगी, उस पर उसके उम्मीदवार के जमीनी जनाधार, क्षेत्रीय समीकरण और जीतने की क्षमता पर भी बात होगी।