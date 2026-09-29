सपा सांसद बर्क बोले: कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, मिलकर लड़ेंगे चुनाव, अखिलेश और राहुल पर जताया भरोसा

आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सपा-कांग्रेस गठबंधन पर सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी सीटें मांगेगी, यह उनका फैसला है। बर्क ने स्पष्ट किया कि 50, 100, 150 या 200 सीटें मांगना एक बात है। लेकिन अंतिम समझौता ही मायने रखता है। उन्होंने इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं देखी। सपा नेतृत्व इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएगा। बर्क ने उम्मीद जताई कि कोई दरार नहीं होगी। एक समझौता हो जाएगा और दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा को हराने और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस मामले को सुलझाने के लिए एक साथ आएंगे। ईश्वर ने चाहा तो वे संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे।

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