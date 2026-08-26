Delhi NCR News: कागजी जंजाल खत्म करने की तैयारी, सिंगल फाइल सिस्टम पर होंगे पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में परियोजनाओं से जुड़ी कागजी कार्रवाई को कम करने और अलग-अलग स्तरों पर बनने वाली फाइलों की बहुलता से बचने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। विभाग अब सिंगल फाइल सिस्टम लागू करने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन हुआ है, जो इस व्यवस्था के कार्यान्वयन को लेकर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में सौंपेगी।विभाग के अनुसार, दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र के कॉम्पैक्ट होने को देखते हुए विभाग में कागजी कार्रवाई की बहुलता से बचने के लिए सिंगल फाइल सिस्टम के कार्यान्वयन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए समिति गठित की गई है। समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश इंजीनियर-इन-चीफ की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। सिंगल फाइल सिस्टम लागू होने की स्थिति में किसी परियोजना से संबंधित कागजी प्रक्रिया को एक ही फाइल में करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे एक ही परियोजना से जुड़े दस्तावेजों और पत्राचार के अलग-अलग फाइलों में बंटने की समस्या को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी ने सिंगल फाइल सिस्टम को लागू नहीं किया है। विभाग ने पहले इसकी व्यवहार्यता और कार्यान्वयन की संभावनाओं का अध्ययन करने का फैसला किया है। समिति की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि नई व्यवस्था किस तरह लागू की जा सकती है और किन तरह की परियोजनाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा।