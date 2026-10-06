दिल्ली: राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद, शाहदरा में दो लोगों को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिला के थाना फर्श बाजार की भीकम सिंह कॉलोनी गली नंबर दो में किराए पर रह रहे एक परिवार के दो लोगों को बदमाशों ने गोलियां व चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मोके पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

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घायल लोगों के परिजनों ने बताया कि हम आरोपियों को पहचानते हैं, वो हमें पहले भी मारने की धमकियां दे चूके हैं। पहले हम दिल्ली के सीमापुरी में रहते थे। वहां से जान बचाने के लिए छुपकर रह रहे थे। लेकिन बदमाशों ने हमे यहां भी ढूंढ लिया, पूरे मामले की जांच में दिल्ली पुलिस की कई टीमें लग गई है। वहीं, पीड़ित परिवार वालों का कहना है बदमाशों का एनकाउंटर होना चाहिए।