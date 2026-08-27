Delhi NCR News: नाबालिग ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, पुलिस ने दबोचा...
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:29 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:29 PM IST
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-उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके की वारदात, पुलिस ने आरोपी को मंगलवार दबोचा, वीडियो हो रहा था वायरत, उसके आधार पर पुलिस ने की पहचान, बाद में एरिया से पकड़ा
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने एक 17 साल के नाबालिग को दबोचा है। आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। छानबीन में पुलिस को पता चला कि महज टशन में आरोपी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने उसके आधार पर आरोपी का पता लगाया और उसे वेलकम इलाके से दबोच लिया। आरोपी कहां से तमंचा लाया और उसके साथ और कौन-कौन शामिल है, पुलिस इसका पता लगा रही है। पुलिस ने वीडियो को कब्जे में लिया है। नाबालिग के मोबाइल की पड़ताल की जा रही है।
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने एक 17 साल के नाबालिग को दबोचा है। आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। छानबीन में पुलिस को पता चला कि महज टशन में आरोपी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने उसके आधार पर आरोपी का पता लगाया और उसे वेलकम इलाके से दबोच लिया। आरोपी कहां से तमंचा लाया और उसके साथ और कौन-कौन शामिल है, पुलिस इसका पता लगा रही है। पुलिस ने वीडियो को कब्जे में लिया है। नाबालिग के मोबाइल की पड़ताल की जा रही है।
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