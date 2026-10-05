प्रदूषण पर एमसीडी का विंटर प्लान: धूल-कूड़ा, मलबा और लैंडफिल पर फोकस, रोज सड़क की 180 टन डस्ट हो रही जमा

सर्दियों में प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सड़क की धूल, कूड़ा, मलबा, निर्माण गतिविधियों और लैंडफिल को निशाने पर रखते हुए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। धूल नियंत्रण के लिए 167 वाटर स्प्रिंकलर और 28 एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई हैं। सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और 1,000 मोटराइज्ड लिटर पिकर चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे।

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एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में करीब 6,127 किलोमीटर सड़कों की नियमित मैनुअल सफाई होती है, जिसमें करीब 57 हजार सफाई मित्र लगे हैं। वहीं 66 मौजूदा मैकेनिकल स्वीपर करीब 4,000 किलोमीटर सड़क की एक दिन छोड़कर सफाई कर रहे हैं। इनसे रोजाना लगभग 180 टन सड़क की धूल एकत्र की जा रही है।