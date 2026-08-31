Delhi NCR News: एबीसी सेंटर में कुत्तों की बदहाल देखभाल पर महापौर भड़के

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नई दिल्ली। लाजपत नगर के एबीसी सेंटर में आवारा कुत्तों की देखभाल में लापरवाही मिलने पर महापौर प्रवेश वाही ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। औचक निरीक्षण के दौरान सेंटर में कुत्तों की उचित देखभाल नहीं होने पर महापौर ने आयुक्त संजीव खिरवार को संबंधित संस्था और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि पशुओं के इलाज और देखभाल में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।महापौर ने आयुक्त के साथ एबीसी सेंटर की व्यवस्थाओं और कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद पशु चिकित्सा अधिकारियों से भी जानकारी ली। निरीक्षण में कुत्तों की देखभाल में कमी पाए जाने के बाद महापौर ने सेंटर में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने डॉग शेल्टर की व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए।महापौर ने दक्षिणी पूर्वी जोन के कई इलाकों का निरीक्षण कर सफाई और कूड़ा प्रबंधन की स्थिति देखी। विजय कैंप में निर्माणाधीन फिक्स्ड कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन का काम जल्द पूरा करने को कहा। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के पास बन रहे फिक्स्ड कॉम्पेक्टर को भी जल्द जनता के लिए शुरू करने के निर्देश दिए।लाजपत नगर क्षेत्र में सफाई से जुड़े सभी विकास कार्य सितंबर तक पूरे करने की समयसीमा तय की गई। महापौर ने उन स्थानों को तत्काल साफ करने के निर्देश दिए, जहां से पुराने कूड़ा डालने के स्थान हटाकर फिक्स्ड कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन शुरू किए गए हैं। जंगपुरा में बने फिक्स्ड कॉम्पेक्टर का निरीक्षण कर उसके रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।निजामुद्दीन के नीले गुंबद चौक पर सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और संसाधन लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने को कहा।