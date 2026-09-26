दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर: ऑटो और ई-रिक्शा को कार ने मारी जोरदार टक्कर, एक शख्स की हुई मौत

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और घायल बताया जा रहा है। इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के मुताबिक, कल देर रात दिल्ली के सुखदेव विहार में तेज़ रफ़्तार कार ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो-रिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। विज्ञापन



हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आरोपी चालक अपनी कार घटनास्थल पर ही छोड़ गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, कल देर रात दिल्ली के सुखदेव विहार में तेज़ रफ़्तार कार ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो-रिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आरोपी चालक अपनी कार घटनास्थल पर ही छोड़ गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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