Delhi NCR News: छठ के गीतों से मनोज तिवारी ने बांधा समा

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पूर्वी दिल्ली। सोनिया विहार ढाई पुस्ता छठ घाट पर शनिवार शाम आस्था के साथ लोकगीतों और संगीत की भी खूब धूम रही। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यमुना किनारे हजारों श्रद्धालु जुटे थे। इसी बीच सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने छठ के गीतों से समा बांधा। छठ के पारंपरिक गीतों की धुन और छठी मैया के जयकारों से पूरा घाट गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गीतों के साथ सुर मिलाकर उत्सव की खुशियां साझा कीं। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि छठ महापर्व आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। ब्यूरो