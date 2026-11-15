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Delhi NCR News: लोकेश कुमार को मिला गुरु द्रोण पुरस्कार

Sun, 15 Nov 2026 09:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:28 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। पैरा स्पोर्ट्स अकादमी एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एमएसजीएफआई) की ओर से शिक्षा के साथ-साथ खेलों को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को प्रतिवर्ष गुरु द्रोण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष आयोजित सातवें गुरु द्रोण पुरस्कार समारोह में दिल्ली नगर निगम के ईस्ट जोन-1 से शिक्षक लोकेश कुमार को सम्मानित किया गया। लोकेश कुमार पिछले कई वर्षों से विद्यालयों में विद्यार्थियों को खेलों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। खेलों के प्रति उनके समर्पण और मेहनत के चलते वे पहले भी दिल्ली की कई संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं। पुरस्कार मिलने पर लोकेश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए सभी सहयोगियों और मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो
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