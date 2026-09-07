दिल्ली में संगीतकार का कत्ल: मैतेई समुदाय के मणिपुरी कलाकार की पीट-पीटकर हत्या, एक नाबालिग समेत सात पकड़े

पकड़े गए आरोपी

सैनी ढाबा पर भोजन खिलाने वाला जीवन नगर निवासी भरत कुमार (19) पुत्र पप्पी चौहान, सैनी गली, भगवान नगर निवासी प्रमोद (26) पुत्र राजपाल, वाल्मिकी मंदिर, सनलाइट कॉलोनी-I निवासी रमजान खान (22) पुत्र कुद्दुस खान, सैनी ढाबा पर फूड पैकेजिंग का काम करने वाला ईस्ट गोकुलपुरी, अमर कॉलोनी निवासी दीपांशु (21) पुत्र रमेश चंद, सैनी ढाबा पर पैकेजिंग का काम करने वाला मोहन विश्वकर्मा (32) पुत्र दुर्गा, अन्नपूर्णा ढाबा पर वेटर का काम करने वाला किलोकरी निवासी विजय (36) पुत्र इंद्रपाल और डायमंड पिज्जा कियॉस्क का काम करने वाला किलोकरी निवासी मन्नू (26) पुत्र ईश्वरी साहू को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सैनी ढ़ाबे पर काम करने वाले 15 वर्ष के एक नाबालिग को पकड़ा गया है।