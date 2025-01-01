Delhi NCR News: डिलीवरी ब्वॉय बताकर घर में घुसा, सास-बहू को बंधक बना गहने लूटे

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नंबर गेम- 7 लाख रुपये के बताए जा रहे हैं आभूषणसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सूरजकुंड थाना क्षेत्र की ग्रीन फील्ड चौकी इलाके में अमेजन डिलीवरी ब्वॉय बताकर घर में घुसे बदमाश ने सास-बहू को चाकू के बल पर बंधक बनाकर सात लाख से अधिक रुपये के सोने के गहने लूट लिए। आरोप है कि आरोपी वारदात के बाद बिना नंबर प्लेट की बाइक से भाग गया। यह घटना सामने वाले मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें आरोपी के घर में प्रवेश करने की फुटेज मिली है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।ग्रीन फील्ड कॉलोनी निवासी सीमा कुमारी ने पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर वह अपनी सास उर्मिला देवी के साथ घर पर थीं। इसी दौरान उनके पति नौकरी पर थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अमेजन से कोई पार्सल को मंगवाया था। बुधवार को पहले एक युवक उनके घर आया और अमेजन का पार्सल मिलने के बारे में पूछा। पार्सल नहीं आने की बात कहने पर वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद दूसरा युवक डिलीवरी बॉय बनकर घर पहुंचा। उस समय वह कमरे के अंदर थीं। वहीं उनकी सास उर्मिला ने डिलीवरी बॉय समझकर दरवाजा खोल दिया। इसके बाद आरोपी ने गहने लूट लिए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच एनआईटी और क्राइम ब्रांच 48 की टीम कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।घर की घंटी की आवाज सुनकर बहू सीमा बाहर आ गई। उनके बाहर आते ही डिलीवरी बॉय ने चाकू निकाल लिया और दोनों महिलाओं को जान से मारने की धमकी देते हुए नकदी मांगी। घर में पैसे नहीं होने पर उसने गहने देने को कहा। डर के कारण सीमा ने करीब चार ग्राम का सोने का मंगलसूत्र, तीन ग्राम की अंगूठी और सोने-डायमंड के कानों के टॉप्स उतारकर दे दिए। इसके बाद उर्मिला देवी ने भी सोने की चेन, लॉकेट और कानों के कुंडल बदमाश को सौंप दिए। उन्होंने बताया कि सभी जेवर करीब 7 लाख रुपये के थे।बिना बाइक की नंबर प्लेट पर भाग आरोपीगहने लेने के बाद आरोपी मौके से तुरंत भाग गया। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मुंह पर रुमाल बांधे दिखाई दे रहा है। उसकी बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। इससे पुलिस को वारदात की पहले से योजना बनाए जाने का शक है।