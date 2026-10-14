Delhi NCR News: बातों में उलझाकर सोने की चेन ठगने वाला गिरफ्तार

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नई दिल्ली।

आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सोने की चेन ठगने के मामले का खुलासा किया है। पश्चिम विहार वेस्ट इलाके में गाय को चारा खिला रहे एक व्यक्ति को बातों में उलझाकर सोने की चेन ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बलजीत नगर निवासी विशाल (28) के रूप में हुई है। पुलिस उसके फरार साथी की तलाश कर रही है और ठगी गई चेन बरामद करने का प्रयास कर रही है। आरोपी पहले भी एक अन्य आपराधिक मामले में शामिल रहा है। डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि 20 सितंबर को पश्चिम विहार वेस्ट थाने में शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता सुंदर विहार स्थित डीडीए पार्क के सामने गाय को चारा खिला रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और उससे सुपरमार्केट जाने का रास्ता पूछने लगे। बातचीत के दौरान आरोपी उसकी 20 ग्राम सोने की चेन ठगकर मौके से फरार हो गए। पुलिस अब फरार साथी की तलाश और सोने की चेन की बरामदगी में जुटी है। मामले की जांच जारी है।