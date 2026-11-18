दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए।

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जानकारी के मुताबिक, यह घटना मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में हुई, जहां एक गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। विज्ञापन



दमकल विभाग की कार्रवाई: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, यह घटना मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में हुई, जहां एक गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।दमकल विभाग की कार्रवाई: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं।

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