चौथे लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर दिखी वाहनों की भीड़, पटना से फिर पहुंची स्पेशल ट्रेन

सार दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में आज से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो रहा है। ऐसे में इस चरण में लोगों को कई छूट दी गई है लेकिन इस बार हर राज्य को अपने स्तर पर तय करना है कि वह कितनी रियायत अपनी जनता को देंगे। हालांकि इस बीच सोमवार को राजधानी की सड़कों पर बड़ी मात्रा में वाहनों की आवाजाही देखी गई। वहीं कोरोना का संक्रमण तमाम एहतियात के बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अकेले दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 10 हजार के करीब पहुंच गई है। यहां पढें दिनभर का अपडेट....

Delhi: Vehicular traffic increases in the national capital, amid #CoronaLockdown. Visuals from ITO area. The nationwide lockdown has been extended till May 31st. pic.twitter.com/IGV4B6ZfrA — ANI (@ANI) May 18, 2020

Delhi Transport Corporation (DTC) has started bus shuttle services for railway passengers arriving at New Delhi Railway Station, amid #CoronaLockdown. They are dropped off at Shivaji Stadium and Ambedkar Stadium from where they are given further change over of transport. pic.twitter.com/LL5SWkAJYf — ANI (@ANI) May 18, 2020

Delhi: A special train reaches New Delhi Railway Station from Rajendra Nagar Railway Station in Patna, Bihar. A passenger says, "I went to Patna on March 21 & got stuck there after imposition of #lockdown. I am happy to be back here. I thank the govt for running special trains". pic.twitter.com/ns1NVYgLx9 — ANI (@ANI) May 18, 2020

लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है और आज से ही दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर भारी मात्रा में वाहन दिखाई दिए।डीटीसी ने स्पेशल ट्रेन के यात्रियों के लिए जो शटल बस की सुविधा उपलब्ध कराई है वो आज भी जारी है। बस लोगों को शिवाजी स्टेडियम और अंबेडकर स्टेडियम छोड़ती है, इसके बाद यहां से उन्हें अन्य साधनों से उनके घर तक छोड़ा जाता है।लोनी बंथला फ्लाईओवर के पास नए कार्ड धारकों को राशन न मिलने पर दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया तब जाकर करीब 10 मिनट बाद जाम खोला गया।पटना के राजेंद्रनगर टर्मिनल से यात्रियों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन से उतरने के बाद यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। एक यात्री ने बताया, 'मैं 21 मार्च से पटना में फंस गया था अब दिल्ली आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद।'