Delhi NCR News: एलजी ने थाने पहुंचकर परखी पुलिस की मुस्तैदी, जवाबदेही बढ़ाने को कहा

गश्त, निगरानी और नागरिकों से पारदर्शी व्यवहार करे पुलिसउपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बृहस्पतिवार को द्वारका सेक्टर-23 थाने का औचक दौरा किया। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, संसाधनों और नागरिक सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से बातचीत कर शिकायत निवारण व्यवस्था, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया की तैयारी और स्थानीय निगरानी तंत्र की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस व्यवस्था का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि आम नागरिक को कितनी जल्दी मदद मिलती है और उसके इलाके में सुरक्षा कितनी मजबूत है। उपराज्यपाल ने शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने और आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की सेवाएं पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा मजबूत हो। नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार भी प्रभावी पुलिसिंग का अहम हिस्सा है।