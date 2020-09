दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार, उप-राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने 9 सितंबर से दिल्ली में बार फिर से खोलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस आदेश के बाद दिल्ली में पब/बार/रेस्टोरेंट और होटल में शराब सर्व की जा सकेगी। हालांकि बार और पबों को केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा।

Lieutenant Governor Anil Baijal approves Delhi Government's suggestion of reopening bars in the national capital from 9th September: Sources