दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने के आरोप में तीन गिरफ्तार, पंजाब से दबोचा

विज्ञापन

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कहने पर नारे लिखने और ग्राफिटी बनाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और ग्राफिटी बनाने का आरोप है। आतंकवादी संगठन एसएफजे के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जिम्मेदारी ली थी।स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को सिंघु बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के बारे में सुराग मिले। पुलिस ने वह कार भी बरामद कर ली है जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने किया था।