दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने के आरोप में तीन गिरफ्तार, पंजाब से दबोचा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 12 Sep 2026 11:03 AM IST
सार
पंजाब से तीन लोगों को सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और खालिस्तान-समर्थक ग्राफिटी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
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विस्तार
दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब से तीन लोगों को सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और खालिस्तान-समर्थक ग्राफिटी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन तीनों ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निर्देश पर ये नारे लिखे थे।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कहने पर नारे लिखने और ग्राफिटी बनाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और ग्राफिटी बनाने का आरोप है। आतंकवादी संगठन एसएफजे के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जिम्मेदारी ली थी।
स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को सिंघु बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के बारे में सुराग मिले। पुलिस ने वह कार भी बरामद कर ली है जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने किया था।
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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कहने पर नारे लिखने और ग्राफिटी बनाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और ग्राफिटी बनाने का आरोप है। आतंकवादी संगठन एसएफजे के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जिम्मेदारी ली थी।
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स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को सिंघु बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के बारे में सुराग मिले। पुलिस ने वह कार भी बरामद कर ली है जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने किया था।
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