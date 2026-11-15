Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Landlord and his family beaten for asking for rent; threatened with being framed in a false case.

Delhi NCR News: किराया मांगने पर मकान मालिक और परिवार को पीटा, झूठे केस में फंसाने की धमकी

Sun, 15 Nov 2026 06:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 06:12 PM IST
विज्ञापन
-दो महीने का बकाया किराया मांगने पहुंचे थे बुजुर्ग दंपती और बेटा, किरायेदार ने भाई और साथियों के साथ मिलकर की मारपीट, पिता-पुत्र घायल, इलाज जारी
विज्ञापन

-न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज, छानबीन जारी, पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से कर रही पड़ताल, मामले की छानबीन जारी
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में दो महीने का बकाया किराया मांगना एक बुजुर्ग मकान मालिक और उनके परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि किरायेदार ने अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक, उनकी पत्नी और बेटे की पिटाई कर दी। आरोपियों ने पीड़ित परिवार को पुलिस में शिकायत करने पर छेड़खानी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक जय प्रकाश नगर निवासी 63 वर्षीय सुदामा लाल ऑटो चलाते हैं। उन्होंने करीब छह महीने पहले न्यू उस्मानपुर के गौतम विहार, चौथा पुश्ता स्थित अपना मकान अजय यादव नाम के व्यक्ति को किराये पर दिया था। आरोप है कि अजय पिछले दो महीने से किराया नहीं दे रहा था। मकान मालिक कई बार किराया मांग चुके थे, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। 13 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे सुदामा लाल अपनी पत्नी रामानंदी और बेटे विनय कुमार के साथ किराया मांगने पहुंचे। इस बात पर अजय नाराज हो गया और गाली-गलौच करते हुए किराया देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने अपने भाई सुरेंद्र, अखिलेश और एक अन्य युवक को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि चारों ने मिलकर सुदामा लाल, उनकी पत्नी और बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें