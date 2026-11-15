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Delhi NCR News: कौशल कोर्सेज पर केवाईएस ने उठाए सवाल

Sun, 15 Nov 2026 09:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:20 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में शुरू हुए कौशल आधारित कोर्सेज को लेकर क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने सवाल उठाए है। संगठन ने नेल आर्ट, एसी रेफ्रिजरेटर और आरओ रिपेयर जैसे कोर्स को बंद करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सार्वजनिक वित्त पोषित शिक्षा से दूर किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय को छात्रों के लिए शिक्षा और रोजगार के व्यापक अवसर तैयार करें न कि उनके विकल्प सीमित करने चाहिए। ब्यूरो
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