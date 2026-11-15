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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Flats can now be booked until December 31.

Delhi NCR News: अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे फ्लैटों की बुकिंग

Sun, 15 Nov 2026 09:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:21 PM IST
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- नरेला के रेडी-टू-मूव फ्लैटों पर मिल रही 25 प्रतिशत की छूट, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा आवंटन
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नागरिक आवास योजना के तहत फ्लैटों की बुकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इससे इच्छुक आवेदकों को योजना का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

डीडीए की इस योजना के तहत नरेला के पॉकेट-11, सेक्टर ए1-ए4 में तैयार फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। ये फ्लैट पूरी तरह तैयार हैं और इनमें आवंटी तुरंत कब्जा लेकर रह सकते हैं। योजना में उच्च आय वर्ग (एचआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के फ्लैट उपलब्ध हैं। फ्लैटों का आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में इच्छुक खरीदार अपनी पसंद और उपलब्धता के अनुसार फ्लैट बुक कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी जानकारी, फ्लैटों की उपलब्धता और ऑनलाइन बुकिंग के लिए आवेदक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in और eservices.dda.org.in पर जा सकते हैं।
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