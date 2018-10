{"_id":"5bb3110d867a557fe3049456","slug":"kejriwal-and-other-leaders-comment-on-kisan-kranti-padyatra-being-stopped-from-entering-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u093e\u0928 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092a\u0930 \u092c\u094b\u0932\u0947 \u0938\u0940\u090f\u092e \u0915\u0947\u091c\u0930\u0940\u0935\u093e\u0932- '\u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0918\u0941\u0938\u0928\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902, \u092f\u0947 \u0917\u0932\u0924 \u092c\u093e\u0924 \u0939\u0948'","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को गाजीपुर सीमा पर जिस तरह से रोका जा रहा है और जैसे उन पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसका सीएम केजरीवाल ने विरोध किया है।



मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब एक पत्रकार ने किसानों की पदयात्रा के बारे में पूछा तो वो बोले कि आखिर क्यों किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा? उन्हें दिल्ली में घुसने दिया जाना चाहिए। यह गलत बात है। हम किसानों के साथ हैं।

गौरतलब है कि किसान पिछले 9 दिनों से पदयात्रा पर हैं। इनकी ये यात्रा हरिद्वार से निकलकर आज दिल्ली पहुंच चुकी है। जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए सीमा सील कर रखी है। जब किसान इन बैरिकेडिंग को हटाकर दिल्ली में घुसने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने पानी की बौछारें कर दीं और लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं।



वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी किसानों के पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी की जयंती पर मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि ये सरकार आजादी से पहले वाली ब्रिटिश सरकार से किसी मामले में कम नहीं है। उस वक्त अंग्रेज सरकार किसानों का दमन करती थी वहीं आज मोदी सरकार किसानों की छाती पर लाठियां बरसा रही है, उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, उन पर पानी की बौछारें करा रही है।





किसानों को रोके जाने का विरोध यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा नेता अखिलेश यादव ने भी किया है। अखिलेश ने कहा कि, इस सरकार ने किसानों से किए कोई वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि किसान आंदोलन करेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम किसानों खुले तौर से समर्थन करते हैं। कांग्रेस और आप ही नहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजित सिंह भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। वह पदयात्रा कर रहे किसानों से मिलने भी पहुंचेंगे।

विज्ञापन

Farmers should be allowed to enter Delhi. Why are they not being allowed to enter Delhi? This is wrong. We are with the farmers: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on 'Kisan Kranti Padyatra' stopped at Delhi-UP border pic.twitter.com/U8UfVkRRnb — ANI (@ANI) October 2, 2018

On birth anniversary of Mahatma Gandhi, Modi govt has shown that it is no different from the pre-independence British govt in India.British govt then used to exploit the farmers&today Modi govt is firing tear gas shells at farmers: Randeep Surjewala, Congress #KisanKrantiPadyatra pic.twitter.com/RHqrajwxeP — ANI (@ANI) October 2, 2018

This Govt has not fulfilled the promises it made to farmers, so it is all but natural that farmers would protest. It is unfortunate and we fully support the farmers: Akhilesh Yadav on #Kisankrantiyatra pic.twitter.com/sWjCtl8hdu — ANI UP (@ANINewsUP) October 2, 2018

दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को गाजीपुर सीमा पर जिस तरह से रोका जा रहा है और जैसे उन पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसका सीएम केजरीवाल ने विरोध किया है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब एक पत्रकार ने किसानों की पदयात्रा के बारे में पूछा तो वो बोले कि आखिर क्यों किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा? उन्हें दिल्ली में घुसने दिया जाना चाहिए। यह गलत बात है। हम किसानों के साथ हैं।गौरतलब है कि किसान पिछले 9 दिनों से पदयात्रा पर हैं। इनकी ये यात्रा हरिद्वार से निकलकर आज दिल्ली पहुंच चुकी है। जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए सीमा सील कर रखी है। जब किसान इन बैरिकेडिंग को हटाकर दिल्ली में घुसने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने पानी की बौछारें कर दीं और लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं।वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी किसानों के पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी की जयंती पर मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि ये सरकार आजादी से पहले वाली ब्रिटिश सरकार से किसी मामले में कम नहीं है। उस वक्त अंग्रेज सरकार किसानों का दमन करती थी वहीं आज मोदी सरकार किसानों की छाती पर लाठियां बरसा रही है, उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, उन पर पानी की बौछारें करा रही है।किसानों को रोके जाने का विरोध यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा नेता अखिलेश यादव ने भी किया है। अखिलेश ने कहा कि, इस सरकार ने किसानों से किए कोई वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि किसान आंदोलन करेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम किसानों खुले तौर से समर्थन करते हैं।कांग्रेस और आप ही नहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजित सिंह भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। वह पदयात्रा कर रहे किसानों से मिलने भी पहुंचेंगे।