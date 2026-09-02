दिल्ली: पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहते पकड़ा, डिटेंशन सेंटर भेजे गए

दिल्ली पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से दिल्ली में रहने के आरोप में पकड़ा है। दोनों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। दोनों की पहचान मोनाब्बिर अहमद (33 साल) और राजीव बेपारी (35 साल) के रूप में हुई है। जो बिना वैध वीजा के भारत में रह रहे थे।

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