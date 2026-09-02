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रोहिणी हत्याकांड: बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा, सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:55 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली पुलिस ने रोहिणी सेक्टर 3 में 60 साल के राकेश खन्ना की मौत के मामले में तीन लोगों को पकड़ा है। डीसीपी (रोहिणी) शशांक जायसवाल के मुताबिक, आरोपियों में मृतक की बेटी, उनकी पत्नी की बहन और दो साथी शामिल हैं। आरोप है कि वे सीसीटीवी में घर की रेकी करते हुए देखे गए थे। पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है।
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