नए समीकरण:  तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की अखिलेश यादव से मुलाकात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को दिल्ली में अपने आवास पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में राष्ट्रीय राजनीति और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao met Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav and party leader Ram Gopal Yadav at his residence in Delhi today. They discussed the ongoing national politics and other national issues.