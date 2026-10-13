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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   JNU Students' Union President accused of mistreating security personnel

Delhi NCR News: जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष पर सुरक्षाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप

Tue, 13 Oct 2026 08:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:54 PM IST
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-प्रॉक्टर कार्यालय ने नोटिस जारी कर 22 अक्तूबर से पहले पेश होने के दिए निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा पर सुरक्षाकर्मियों से मारपीट का आरोप लगा है। उन पर आईएचए के मुख्य द्वार और खिड़की के शीशे तोड़ने का भी आरोप है। इस घटना के बाद प्रॉक्टर कार्यालय ने उन्हें 22 अक्तूबर से पहले पेश होने का नोटिस जारी किया है।
प्रॉक्टर कार्यालय ने यह नोटिस एक शिकायत के आधार पर दिया है। अदिति को अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने का मौका मिलेगा। सुनवाई में शामिल न होने पर उनकी अनुपस्थिति में फैसला हो सकता है। नोटिस में दो फरवरी के एक आदेश का भी जिक्र है। उस आदेश के तहत उन्हें परिसर से निष्कासित किया गया था।
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जेएनयू के छात्रों का दावा है कि करीब 10-12 छात्रों को ऐसे नोटिस मिले हैं। पिछले वर्ष नवंबर में अदिति सहित कुछ छात्रों पर तोड़फोड़ का आरोप लगा था। उन पर डॉ. बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में बायोमीट्रिक मशीन उखाड़ने का आरोप था। उस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अदिति और अन्य पदाधिकारियों को निष्कासित किया था। वहीं, तीन अक्तूबर रात से 11 छात्रों की भूख हड़ताल जारी है, जो कई मांगों को लेकर है।
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