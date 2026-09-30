Delhi NCR News: जेएनयू छात्रसंघ ने मेस बकाया सर्कुलर वापस लेने की मांग की

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के पदाधिकारयों ने बुधवार को डीन ऑफ स्टूडेंट्स से मुलाकात कर मेस बकाया भुगतान से जुड़े सर्कुलर को तत्काल वापस लेने की मांग की। सर्कुलर में छात्रों को 30 सितंबर तक मेस का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिए गए थे। छात्र संघ का आरोप है कि प्रशासन की ओर से बकाया भुगतान नहीं करने वाले छात्रों की डिफॉल्टर लिस्ट जारी की गई है। जिसे छात्रसंघ ने अपमानजनक और छात्र विरोधी बताया। छात्रसंघ ने आईएचए से सभी हॉस्टलों में जारी ऐसे नोटिस तत्काल वापस लेने की मांग की है।जेएनयू छात्र संघ के अनुसार छात्रों को एमसीएम और अन्य फेलोशिप समय पर नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्र संघ के महासचिव सुनील यादव के अनुसार केवल मेस बकाया के आधार पर किसी छात्र की मेस सुविधा बंद नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी छात्र पर इस मामले में हॉस्टल प्रशासन की ओर से दबाव बनाया और उसे परेशान किया जाता है, तो वह छात्रसंघ से संपर्क कर सकता है। वहीं सुनील ने यह भी बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जेएनयू कुलगुरु से मिलने गया था, लेकिन वह नहीं मिली।