Delhi NCR News: जेएनयू में छात्रों को कोर्स जोड़ने का फिर से मौका

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नई दिल्ली। जेएनयू दाखिला लेने वाले नए छात्रों को कोर्स जोड़ने/छोड़ने का मौका दे रहा है। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार मानसून सेमेस्टर के लिए कोर्स छोड़ने और जोड़ने की तारीख बढ़ाई गई है। यह मौका छात्रों के पास 14 सितंबर तक है।यह निर्णय दाखिला दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख में विस्तार किए जाने के चलते लिया गया है। सभी छात्रों को परामर्श है कि वह प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताओं को समय सीमा के अंदर पूरा करें। उसके बाद किसी परिस्थिति में तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो