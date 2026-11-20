अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कम उपस्थिति वाले छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा में विशेष छूट देने की मांग की है। इस संबंध में डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) को पत्र लिखकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की अपील की है। पत्र के अनुसार जामिया के नियमों के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन इस सेमेस्टर में बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति कम रह गई। इसकी वजह परिसर में करीब 18 दिन तक चला विरोध प्रदर्शन रहा। इस दौरान नियमित कक्षाएं प्रभावित हुईं और बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन में शामिल रहे। ऐसे में छात्रों की उपस्थिति पर प्रभाव पड़ा है।छात्रों की मांग है कि 50 फीसदी या इससे अधिक उपस्थिति वाले छात्रों को बिना किसी शर्त परीक्षा में बैठने दिया जाए। जबकि 50 फीसदी से कम उपस्थिति वाले छात्रों को लिखित आश्वासन लेकर परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण किसी भी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं करने की अपील की गई है।