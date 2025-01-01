Delhi NCR News: ताऊ देवीलाल जयंती रैली को लेकर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष ने गांवों में किया जनसंपर्क

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नगीना। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने 27 सितंबर को आयोजित होने वाली ताऊ देवीलाल जयंती रैली को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा किया। उन्होंने बदरपुर, बनारसी, भादस, बलई, हवननगर और करेहड़ी सहित कई गांवों में ग्रामीणों से जनसंपर्क कर रैली में पहुंचने का निमंत्रण दिया। गांव बलई में ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक में माजरा ने कहा कि ताऊ देवीलाल ने हमेशा किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने ग्रामीणों से अपने वाहनों से अधिक से अधिक संख्या में रैली में पहुंचने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचने का आश्वासन दिया। ब्लॉक पार्षद जुनैद खान, शेरू नंबरदार, हाजी ईशा मोहम्मद सहित अन्य मौजूद रहे।