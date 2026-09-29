Delhi NCR News: राज से स्वराज तक में दिखा भारत का ऐतिहासिक सफर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:34 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:34 PM IST
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नई दिल्ली। राज से स्वराज तक नामक प्रदर्शनी में भारत के ऐतिहासिक सफर को दर्शाया गया है। इसमें 100 से 150 साल पुरानी वस्तुएं, सिक्के और दस्तावेज शामिल हैं। प्रदर्शनी का प्रवेश द्वार शेखावाटी की हवेली जैसा है। भीतर किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया के मोहर वाले सिक्के, तस्वीरें और घरेलू चीजें प्रदर्शित हैं। यह प्रदर्शनी शेखावाटी के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों को दिखाती है। सूत्रधार श्रुति नादा पोद्दार ने बताया कि अविभाजित भारत के समय युद्ध जीतने वाले सैनिकों को इंडिया सर्विस मेडल मिलते थे। इन पदकों पर ब्रिटिश सम्राट और अविभाजित भारत का नक्शा होता था। पारंपरिक परिधान, टाइपराइटर और गांधी आंदोलन से जुड़ा चरखा भी यहां है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्वों की तस्वीरें और राजा रवि वर्मा की कृतियां भी आकर्षण का केंद्र हैं। संवाद
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