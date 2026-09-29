Delhi NCR News: बॉडी बिल्डिंग में दिल्ली पुलिस ने जीती ओवरऑल ट्रॉफी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:35 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:35 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के तीन बॉडी बिल्डरों ने हरियाणा के मधुबन स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में 23 से 27 सितंबर तक आयोजित 75वीं अखिल भारतीय पुलिस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर शानदार प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने पहली बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए ओवरऑल विजेता ट्रॉफी हासिल की। हवलदार नरेंद्र यादव ने 100 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हवलदार कुलदीप ने इसी भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया, जबकि हवलदार मोहम्मद शाहिद ने 85 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। वरिष्ठ अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण की सराहना की। संवाद
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