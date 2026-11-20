कहां होगा किस ट्रेन का ठहराव?

वहीं, ट्रेन संख्या 05013/05014 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल-छपरा विशेष ट्रेन छपरा से 21 नवंबर को शाम पांच बजे रवाना होगी। यह अगले दिन दोपहर 3:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। रास्ते में गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ठहराव होगा। वापसी में ट्रेन 22 नवंबर को शाम 6:45 बजे आनंद विहार से चलेगी और अगले दिन शाम 6:40 बजे छपरा पहुंचेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 05019/05020 गोरखपुर-पुरानी दिल्ली-गोरखपुर विशेष ट्रेन भी चलाई जाएगी। यह 21 नवंबर को गोरखपुर से दोपहर 2:40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:20 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। रास्ते में लखनऊ और कानपुर सेंट्रल पर ठहराव होगा। वापसी में यह ट्रेन 22 नवंबर को सुबह 11:10 बजे पुरानी दिल्ली से रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।