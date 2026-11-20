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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। राजधानी में इन दिनों मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह और दोपहर में जहां धूप निकलने से गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है, वहीं शाम होते ही ठंडी हवाएं लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर रही हैं। दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते मौसम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, दिल्ली के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार सुबह राजधानी के अधिकतर इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा। इस दौरान दृश्यता करीब 800 मीटर दर्ज की गई। हालांकि, सुबह के बाद मौसम साफ हो गया और धूप निकलने से लोगों को राहत मिली।शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान इसमें 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। इसके विपरीत न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है। एक दिन पहले के मुकाबले रात के तापमान में 0.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।शाम होते ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान का असर महसूस होने लगता है। यही वजह है कि दिन में लोग हल्के कपड़ों में नजर आते हैं, जबकि शाम को स्वेटर और जैकेट का सहारा लेना पड़ रहा है।दो दिन सुबह छाए रहेंगे हल्के बादलमौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों तक सुबह हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतर इलाकों में कुहासा और कुछ स्थानों पर कोहरा देखने को मिलेगा। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान तीन से चार डिग्री तक गिर सकता है।