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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। बिजली के खंभों, तारों और अन्य उपकरणों के आसपास अवैध निर्माण से होने वाले हादसों को रोकने के लिए टाटा पावर-डीडीएल ने विशेष अभियान चलाया है। कंपनी के अनुसार, इस अभियान के तहत पिछले वर्ष से 1 नवंबर 2026 तक 4071 से अधिक सुरक्षा नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, 2374 मामलों में अवैध निर्माण हटाने के लिए अंतरिम आदेश और 733 मामलों में संबंधित भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों को अंतिम आदेश जारी किए गए हैं।कंपनी का कहना है कि बिजली के बुनियादी ढांचे के आसपास अतिक्रमण से लोगों की जान-माल को खतरा रहता है। इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। विशेष टीम ने राज्य प्रशासन के सहयोग से ऐसे मामलों की पहचान कर कार्रवाई की। जागरूकता अभियान के बाद कई लोगों ने स्वयं ही अवैध निर्माण हटाकर नियमों का पालन किया। कंपनी के मुताबिक, कुछ आवासीय परिसरों में बिजली के खंभे घरों के बाथरूम और बालकनी के बेहद करीब पहुंच गए थे। ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियों के सहयोग से बाधक निर्माण हटाकर खंभों के आसपास सुरक्षित जगह सुनिश्चित की गई।टाटा पावर-डीडीएल ने नागरिकों से अपील की है कि बिजली के खंभों, तारों और उपकरणों के आसपास दीवार, कमरा या बालकनी न बनाएं। असुरक्षित अतिक्रमण की सूचना हेल्पलाइन नंबर 19124 या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दें।