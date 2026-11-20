विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनि पाथौलीनई दिल्ली। भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खरीदारी के लिए हजारों रुपये खर्च करना जरूरी नहीं है। अगर आपकी जेब में 100, 200, 500 या एक हजार रुपये हैं, तब भी आप अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं। मेले में महंगे उत्पादों के साथ कम कीमत वाली रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं की भी भरमार है। भारतीय हस्तशिल्प, सजावटी सामान, कृत्रिम आभूषण, कपड़े, रसोई के उत्पाद और खानपान से जुड़ी चीजें खरीदारों को आकर्षित कर रही हैं।मेले में हर उम्र और बजट के लोगों के लिए खरीदारी के विकल्प मौजूद हैं। कोई घर सजाने के लिए छोटी कलाकृतियां पसंद कर रहा है तो कोई कपड़े, आभूषण और घरेलू उपयोग का सामान खरीद रहा है। कई लोग मेले की याद के तौर पर छोटे उपहार और हस्तनिर्मित वस्तुएं भी ले जा रहे हैं। खास बात यह है कि भारतीय राज्यों के पवेलियन के अलावा विदेशी स्टॉल पर भी कम बजट में खरीदारी की जा सकती है।कम बजट में खरीदारी करने वालों के लिए मेले में कई विकल्प हैं। करीब 100 रुपये तक में छोटी बालियां, अंगूठियां, हेयर क्लिप, ब्रेसलेट, चाबी के छल्ले और छोटी सजावटी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। हस्तशिल्प स्टॉल पर मिट्टी से बने छोटे उत्पाद और यादगार वस्तुएं भी उपलब्ध हैं।वहीं, 200 रुपये तक के बजट में कृत्रिम आभूषणों के कुछ सेट, चूड़ियां, छोटे पर्स, कपड़े के थैले, सजावटी दीये और मिट्टी के उत्पाद तलाशे जा सकते हैं। खानपान के स्टॉल पर मसाले, अचार, नमकीन और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों के छोटे पैक भी इस बजट में मिल सकते हैं। इस तरह कम खर्च में घर के लिए उपयोगी सामान या किसी को देने के लिए छोटा उपहार खरीदा जा सकता है।500 रुपये में कपड़े और घर की सजावट के सामान500 रुपये तक का बजट रखने वालों के लिए खरीदारी के विकल्प और बढ़ जाते हैं। इस राशि में सूती दुपट्टे, कुछ प्रकार की कुर्तियां, सजावटी कुशन कवर, लकड़ी के छोटे उत्पाद और हस्तनिर्मित कलाकृतियां खरीदी जा सकती हैं। रसोई के सामान के स्टॉल पर छोटे उपकरण, भंडारण के डिब्बे और मसालों के पैक भी आकर्षित कर रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों के पवेलियन में पारंपरिक शिल्प और क्षेत्रीय उत्पादों की विविधता देखने को मिल रही है। यहां कपड़ों से लेकर घरेलू सजावट के सामान तक कई विकल्प मौजूद हैं।एक हजार रुपये में हस्तशिल्प और खास उत्पादएक हजार रुपये तक का बजट लेकर आने वाले लोग अपेक्षाकृत बड़े और आकर्षक उत्पाद खरीद सकते हैं। इस राशि में कृत्रिम आभूषणों के सेट, सजावटी कपड़ों के उत्पाद, लकड़ी और धातु की छोटी हस्तनिर्मित कलाकृतियां तथा घर सजाने का सामान तलाशा जा सकता है। क्षेत्रीय हस्तशिल्प के स्टॉल पर भी इस बजट में कई उत्पाद मिल सकते हैं। हालांकि, कीमत उत्पाद की गुणवत्ता, आकार, सामग्री और कारीगरी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।11 देशों के उत्पाद भी बने आकर्षणमेले में इस बार 11 देशों की भागीदारी है। विदेशी पवेलियन में अलग-अलग देशों की संस्कृति, कारीगरी और खानपान से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। थाईलैंड के स्टॉल पर कृत्रिम आभूषण, बांग्लादेश के पवेलियन में पारंपरिक डिजाइन वाली साड़ियां, अफगानिस्तान के स्टॉल पर खजूर और सूखे मेवे, घाना में लकड़ी की सजावटी कलाकृतियां और तुर्किये के स्टॉल पर मोजेक लैंप तथा हाथ से रंगे सिरेमिक उत्पाद लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।'विकास और विरासत' है मेले की थीमइस वर्ष मेले की थीम 'विकास और विरासत' रखी गई है। हॉल नंबर एक में विदेशी देशों के पवेलियन सजाए गए हैं, जबकि हॉल आठ से 14 तक भारतीय और विदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां कपड़े, जूते, रसोई के सामान, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, मसाले, हस्तशिल्प, घरेलू सजावट, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषणों के स्टॉल मौजूद हैं। कुल मिलाकर, व्यापार मेला न केवल बड़े बजट वाले खरीदारों के लिए बल्कि कम पैसे में अच्छी खरीदारी करने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।