दिल्ली: इंडियन एयरफोर्स मैराथन-2026 शुरू, एयर चीफ मार्शल ने दिखाई हरी झंडी; 11 बजे तक यातायात परिवर्तन

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से इंडियन एयरफोर्स मैराथन-2026 शुरू हो चुकी है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाकर शुरू कराया। मैराथन के चलते जेएलएन स्टेडियम और लोधी रोड के आसपास यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। मैराथन सुबह पांच बजे से 11 बजे तक आयोजित होगी। इस दौरान भीष्म पितामह मार्ग स्थित जेएलएन स्टेडियम गेट नंबर-1 और लोधी रोड पर बीपी मार्ग से मदरसा टी-प्वाॅइंट व अरबिंदो मार्ग तक वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी।

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