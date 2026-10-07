फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   IIIT-Delhi student gets 1.22 crore rupees package.

Delhi NCR News: आईआईआईटी-दिल्ली के छात्र को 1.22 करोड़ का पैकेज

Wed, 07 Oct 2026 06:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:01 PM IST
विज्ञापन
-प्लेसमेंट में 200 कंपनियां हुई शामिल और 91.42 प्रतिशत छात्रों को मिला प्लेसमेंट
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी-दिल्ली) के कैंपस प्लेसमेंट में इस बार छात्रों को बेहतर पैकेज मिले हैं। बीटेक के एक छात्र को 1.22 करोड़ रुपये से अधिक का सर्वाधिक सालाना पैकेज ऑफर हुआ। इस बार 200 कंपनियां प्लेसमेंट में शामिल हुईं और कुल प्लेसमेंट प्रतिशत 91.42 रहा।



बीटेक छात्रों का औसत सालाना पैकेज 20.77 लाख रुपये रहा, जबकि एमटेक छात्रों को औसतन 17.05 लाख रुपये का पैकेज मिला। सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर औसत पैकेज 19.59 लाख रुपये रहा। एमटेक में सर्वाधिक पैकेज 38.48 लाख रुपये और विदेशी कंपनी से अधिकतम 48.65 लाख रुपये का ऑफर मिला।
विज्ञापन




प्लेसमेंट में शामिल 200 कंपनियों में 163 ने फुल टाइम रोजगार और 37 ने इंटर्नशिप के ऑफर दिए। कुल 868 छात्रों को ऑफर मिले, जिनमें 682 को नौकरी और 186 को इंटर्नशिप ऑफर की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन




पाठ्यक्रमवार बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन (सीएसडी) में 100 फीसदी प्लेसमेंट रहा। सीएसई में 98.26 फीसदी, सीएसएएम में 94.55 फीसदी, सीएसएसएस में 92.68 फीसदी और सीएसएआई में 92 फीसदी छात्रों को ऑफर मिले। बीटेक ईसीई में प्लेसमेंट 69.70 फीसदी रहा। एमटेक सीएसई में 95.16 फीसदी और एमटेक ईसीई में 83.93 फीसदी छात्रों को प्लेसमेंट मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed