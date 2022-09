Delhi Crime: पत्नी की हत्या और बच्चों को घायल कर पति ने की खुदकुशी, सामने आई ये वजह

दिल्ली के लक्ष्मीनगर वेस्ट गुरु अंगद नगर में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में पत्नी और दो बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। जिसके बाद उसने खुद को भी घायल कर आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक बच्चे को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Delhi | At around 9:15pm yesterday PCR calls were received at PS Laxmi Nagar regarding quarrel and stabbing in West Guru Angad Nagar. Police reached the spot and found one Neeraj & his wife Jyoti were in seriously injured condition: Delhi Police pic.twitter.com/9U2376SALJ