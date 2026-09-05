Delhi NCR News: जेएनयू में हॉस्टल आवंटन शुरू, 313 छात्रों को मिली जगह

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हॉस्टल और डॉरमेट्री आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीन छात्र कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार यूजी की 180 छात्राओं को कोयना और शिप्रा हॉस्टल में डॉरमेट्री आवंटित की गई है। इन्हें 14 सितंबर तक शिफ्ट होना होगा। वहीं, पीजी की 67 छात्राओं को भी इन्हीं दोनों हॉस्टलों में डॉरमेट्री मिली है।पीजी के 66 छात्रों को झेलम, ताप्ती, लोहित, सतलुज, माही, नर्मदा, कावेरी और मांडवी हॉस्टल आवंटित किए गए हैं। उन्हें 10 सितंबर तक शिफ्ट होना होगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जेएनयू छात्रसंघ ने हॉस्टल आवंटन की मांग को लेकर डीन छात्र कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था।