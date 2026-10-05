हाईकोर्ट: दिल्ली दंगा और जामिया हिंसा की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज, एफआईआर की मांग भी ठुकराई

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे और 2019 की जामिया हिंसा की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।

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