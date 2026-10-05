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हाईकोर्ट: दिल्ली दंगा और जामिया हिंसा की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज, एफआईआर की मांग भी ठुकराई

Mon, 05 Oct 2026 11:24 AM IST
Vijay Singh Pundir पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 05 Oct 2026 11:24 AM IST
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High Court dismisses plea seeking SIT probe into 2020 Delhi riots and 2019 Jamia violence
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे और 2019 की जामिया हिंसा की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।

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