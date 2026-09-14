Gurugram News: छह अवैध पिस्टल संग युवक को किया गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:25 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:25 PM IST
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गुरुग्राम। सोहना-तावडू सड़क मार्ग से एसटीएफ ने एक युवक को छह पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है।आरोपी की पहचान आगरा के हरि पर्वत निवासी गुलशाद के रूप में हुई है। एसआई राजकुमार की शिकायत पर शहर सोहना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चार दिन की रिमांड पर लिया है। इस दौरान पुलिस आरोपी से यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि वह छह पिस्टल कहां से लेकर आया था और इन्हें किस व्यक्ति तक पहुंचाने की तैयारी में था। साथ ही आरोपी के पीछे हथियारों की सप्लाई करने वाला कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है या नहीं। इसके साथ ही उसकी संल्पितता तो किसी भी गैंग के साथ नहीं है। संवाद
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