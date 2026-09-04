Gurugram News: एमडीएमए और गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, बाइक जब्त

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गुरुग्राम यूनिट ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को एमडीएमए और गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 12.57 ग्राम एमडीएमए और 452 ग्राम गांजा बरामद किया गया। तस्करी में इस्तेमाल की गई हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है।ब्यूरो प्रवक्ता के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सेंट माइकल रोड स्थित शिवपुरी क्षेत्र में नाकाबंदी की। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर पहुंचे एक युवक ने पुलिस टीम को देखकर वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पिट्ठू बैग से 12.57 ग्राम एमडीएमए और 452 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान देवीलाल कॉलोनी निवासी रबानी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ न्यू कॉलोनी थाना में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नशीले पदार्थों की आपूर्ति के स्रोत और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। ब्यूरो ने लोगों से नशे की बिक्री और तस्करी की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।