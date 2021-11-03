Gurugram News: 3.930 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार

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गुरुग्राम। एंटी नारकोटिक्स सेल सिकंदरपुर ने सेक्टर-37 से एक युवक को 3.930 किलो गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मूलरूप से बिहार के जिला खगड़िया के सिलारपुर गांव निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपी बसई गांव में रह रहा है। टीम की शिकायत पर सेक्टर-37 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी गांजा बिहार से लेकर आया था। संवाद