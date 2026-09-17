गुरुग्राम में हादसा: वेयरहाउस में गड्ढा खोदते समय मिट्टी में दबा श्रमिक, जेसीबी से निकालने का प्रयास जारी

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सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। श्रमिक को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। श्रमिक को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गुरुग्राम के पटौदी इलाके के सांपका गांव में एक वेयरहाउस में सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदने के दौरान हादसा हो गया। गड्ढे की मिट्टी गिरने से एक श्रमिक उसके नीचे दब गया। घटना के बाद श्रमिक को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाने का प्रयास किया जा रहा है।