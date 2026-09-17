गुरुग्राम में हादसा: वेयरहाउस में गड्ढा खोदते समय मिट्टी में दबा श्रमिक, जेसीबी से निकालने का प्रयास जारी
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 17 Sep 2026 03:19 PM IST
सार
गुरुग्राम के पटौदी इलाके के सांपका गांव में वेयरहाउस में सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदते समय मिट्टी गिरने से एक श्रमिक दब गया। उसे निकालने के लिए जेसीबी से मिट्टी हटाई जा रही है।
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विस्तार
गुरुग्राम के पटौदी इलाके के सांपका गांव में एक वेयरहाउस में सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदने के दौरान हादसा हो गया। गड्ढे की मिट्टी गिरने से एक श्रमिक उसके नीचे दब गया। घटना के बाद श्रमिक को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाने का प्रयास किया जा रहा है।
सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। श्रमिक को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। श्रमिक को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।