Gurugram News: बैक करते समय पिकअप चढ़ा, श्रमिक की मौत

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गुरुग्राम। मालिबू टाउन में रविवार शाम को पिकअप बैक करने के दौरान एक श्रमिक पर चढ़ गई। हादसे में श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के जिला अररिया के टपरा गांव निवासी मोहम्मद अशफाक के रूप में हुई है। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। मालिबू टाउन में एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। बेसमेंट की खुदाई हो चुकी थी। साइट पर सरिया, रोड़ी-बजरी लाई जा रही थी। रविवार शाम श्रमिक सरिया पकड़कर ले जा रहे थे, इसी दौरान पिकअप चालक ने लापरवाही से गाड़ी बैक कर दी और उनको कुचल दिया। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सोमवार को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। संवाद