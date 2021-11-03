Gurugram News: अस्पताल में पत्नी की मौत, शव लेकर लौटने तक घर में हुई चोरी

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जाटौली गांव में पत्नी को हार्ट अटैक आने पर अस्पताल में उपचार कराने ले गए युवक के घर से नकदी समेत लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर लिए। परिवार को इस वारदात के बारे में तब पता चला जब वह पत्नी के शव को घर पर लेकर पहुंचे। पीड़ित की शिकायत पर पटौदी पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जाटौली गांव निवासी जोगेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी ज्योत्सना को नौ सितंबर को हार्ट अटैक आया था। वह पत्नी को लेकर रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल ले गए। पत्नी की स्थिति खराब होने पर उन्होंने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब वह 11 सितंबर सुबह पांच बजे जब वह पत्नी के शव के साथ घर लौटे तो मुख्य गेट और कमरों के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था। पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने घर के सामान की जांच की तो पता चला कि चोर लकड़ी की अलमारी की दराज से 147 ग्राम सोने के जेवर ले गए। इसमें एक मंगलसूत्र, एक मांग टीका, एक चेन, एक हार, चार चूड़ी, दो अंगूठी, एक जोड़ी कुंडल, दो जोड़ी पायल शामिल हैं।इसके साथ ही चोर घर पर रखे करीब 1.13 लाख रुपये भी चोरी कर लिए। हेलीमंडी पुलिस चौकी में मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट और डाग स्क्वॉड टीम को बुलाकर जांच कराई गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।