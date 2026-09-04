Gurugram News: टूटी सड़कों पर भरा पानी, राहगीरों के लिए बनी मुसीबत

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यमुना सिटी।

जेवर के नगला कंचन करौली गांव की ओर जाने वाली सड़कें कई वर्षों से जर्जर हालत में हैं। सड़कों पर बने गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़कों का पुनर्निर्माण न होने से आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय निवासी नरेश, वीरपाल, मंगलेश और सोनू का कहना है कि गांव की अधिकांश सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। ब्यू्रो

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